Dankzij een app rijden automobilisten minder vaak over de A2 en dat levert ze cadeautjes op

EINDHOVEN - 400 automobilisten zijn het afgelopen half jaar ruim 3000 keer minder over de A2 tussen Weert en Eindhoven gereden. Dat blijkt uit onderzoek na het proefproject 'Slimme Reis'. De deelnemers hebben zo tussen augustus en januari bijna 3000 kilo minder van het broeikasgas CO2 uitgestoten.

Met de app TimesUpp werden bestuurders gestimuleerd om slimmere en schonere keuzes te maken zoals thuiswerken, fietsen, met het openbaar vervoer reizen of de spits vermijden.

De app werkt met een beloningssysteem. Iedere keer dat zo'n reiziger een slimme keuze maakt, krijgt hij credits. Die kunnen dan weer worden ingeruild voor cadeaus, zoals ov-tegoed of korting bij de aankoop van een fiets.

Het gaat om een initiatief van SmartwayZ.nl, een verzamelnaam voor meerdere overheden en bedrijven. Ze hopen in de toekomst de files drastisch verminderen.

In de zomer start een soortgelijk project in het gebied rond de N279 Veghel-Asten. "We kozen voor dit traject, omdat hier de in periode 2020-2023 fors aan de weg wordt gewerkt. Dat is een mooie gelegenheid om reizigers anders en slimmer te laten reizen”, legt een gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant uit.

De campagne loopt nog tot 2020. SmartwayZ wil ook nog samen gaan werken met andere projecten en programma's, zoals het MaaS-platform in de regio Eindhoven en ov-bedrijven.