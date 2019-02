Audrey en Richard testen het nieuwe uniform van ambulancepersoneel: 'Het zit heerlijk'

Ondertussen draagt niet alleen het ambulancepersoneel gele en groene kleding. Dus was het tijd voor een ander ontwerp: 'het nieuwe blauw'.

Kledingontwerpster Karin Slegers uit Sint-Michielsgestel ontwierp de kleding en daar begon ze al in 2017 mee. "Ik ben begonnen met gesprekken met mensen door het hele land. Ze hebben mij verteld wat ze missen of juist willen behouden.", legt ze uit. Zo zit er een detail op de broek voor een notitieboekje. Dat wsa voorgesteld door iemand die in Zwitserland had gewerkt.

Door oefeningen bij te wonen ontdekte Karin de behoeftes van het personeel: "Ik zag dat het ambulancepersoneel veel op de grond zit. Hun benen liggen dan maar verloren. Ik heb strips op de kuiten gemaakt waardoor die altijd zichtbaar blijven." Er is veel reflectie op het uniform aangebracht, de achterkant van de winterjas bestaat zelfs compleet uit reflecterende stof.

Proeftijd

De komende drie weken testen 50 ambulancemedewerkers verspreid over Nederland het uniform. Daarmee kan het ontwerp geperfectioneerd worden. Onder hen zijn Audrey uit Den Bosch en Richard uit Uden..

"Het zit heerlijk, veel vrouwelijker en ik vind de kleurstelling ook mooi", vertelt Audrey. Ook Richard is erg tevreden: "De pasvorm is fijn. Als ik door mijn knieën zak, dan past het allemaal perfect. De veiligheid voldoet weer helemaal aan de eis."

Brabants product

Niet alleen de ontwerpster komt uit Brabant, ook de gehele productie vind hier plaats. Leverancier Wiltec in Uden werkt samen met kledingproducent HAVEP in Goirle aan het project. Zij werden gekozen op het beleid in duurzaamheid. De kleding wordt onder goede omstandigheden gemaakt in Macedonië en de gebruikte materialen zijn milieuvriendelijker. "Het is daarmee en voorbeeld voor de overheid, dat maakt me extra trots", zegt de ontwerpster.