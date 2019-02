Jongen (8) ontvoerd in Eindhoven, na ruim half jaar teruggevonden in Barcelona

BARCELONA - Een jongen van acht die vorig jaar juni in Eindhoven met geweld was ontvoerd door zijn vader, is woensdag teruggevonden in Barcelona. Hij zat daar in een huis, samen met iemand anders. Het kind is opgevangen door de Spaanse pleegzorg. Hij zal zo snel mogelijk worden herenigd met zijn moeder, die met haar man in een scheiding ligt.

De vader is nog spoorloos, maar er wordt nog driftig naar hem gezocht, zo melden de politie in Spanje en het Openbaar Ministerie in Nederland.

Het jongetje was op 12 juni bij zijn moeder op de Kruisstraat in Eindhoven, toen hij door zijn vader en iemand anders werd gegrepen en in een auto gezet. Daarna gingen ze ervandoor. Over de ontvoering is nooit iets naar buiten gebracht.

De man die zijn kind heeft ontvoerd, wordt door de autoriteiten gezien als crimineel en gevaarlijk, met veel geweldsmisdrijven op zijn geweten.

'Complex onderzoek'

Nadat het kind was verdwenen, is de politie direct een onderzoek begonnen. Dat verliep complex, zo meldt elPeriódico, de krant voor Catalonië. Gaandeweg kreeg de politie de indruk dat het jongetje zich ergens in Catalonië, in het noordoosten van Spanje, moest bevinden. Eind juli vorig jaar ontving de politie in Spanje vanuit ons land een Europees onderzoeksbevel.

Van de aanhouding heeft de Spaanse politie een filmpje online gezet. Hierop is te zien hoe vijf zwaarbewapende agenten de deur van een huis in Barcelona rammen en daarna naar boven lopen. Vervolgens wordt in beeld gebracht hoe een verdachte wordt afgevoerd en hoe de jongen, op de rug van een agent, naar buiten wordt gebracht.

Bij de actie zijn leden ingezet van een 'Special Security Task Force' van de nationale politie in Spanje om de veiligheid van het kind te waarborgen. Een man die bij de opsporing is aangehouden, is vermoedelijk een vriend van de vader van het kind.