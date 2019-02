Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onderzoek naar psycholoog van Ximena (19) die zich met zelfmoordpoeder van het leven beroofde Randy en Caroline Knol, de ouders van Ximena (foto: archief).

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de psycholoog van Ximena uit Uden. Dit staat in een brief van het OM aan de ouders van de vrouw, die vorig jaar zelfdoding pleegde met een middel dat ze op internet had gekocht.

Geschreven door Hans Janssen

Ximena's ouders deden in december aangifte tegen de psycholoog wegens dood door schuld, omdat ze vinden dat zij professioneel ernstig nalatig is geweest. De therapeute zou Ximena aan haar lot hebben overgelaten toen ze psychisch op een dieptepunt zat en had aangegeven dat ze een eind aan haar leven wilde maken. LEES OOK: Ximena (19) pleegde zelfmoord met poeder, ouders verwijten psychologe nalatigheid en doen aangifte 'Behandelaar in de fout'

Ximena's zelfmoord leidde tot maatschappelijke en politieke ophef, omdat ze het poeder makkelijk via internet kon aanschaffen. Volgens haar ouders heeft haar behandelaar nagelaten de therapie te intensiveren. Ook werden zij niet door haar ingelicht zodat alleen de psychologe wist van de actuele suïcidale situatie. Wel had ze de Udense doorverwezen naar de Levenseindekliniek, die zich bezighoudt met euthanasie. De ouders vonden dit onacceptabel. Na het onderzoek wordt besloten of de psycholoog al dan niet wordt vervolgd.