Voorlopig geen politieonderzoek naar betaste teefjes tijdens hondenshow

EINDHOVEN - De politie doet voorlopig geen onderzoek naar de mannen die Engelse Bulldog teefjes betastten tijdens een hondenshow in Eindhoven. De beelden die de politie ontving van de handelingen laten volgens de woordvoerder te weinig van de dader zien om een onderzoek in gang te zetten.

"Op de beelden zijn alleen een hand en een arm van iemand te zien”, zegt politiewoordvoerder Imka van Dijk. “Dat is te weinig. Om een onderzoek op te starten moeten we zien wat iemand precies doet, wie het doet en wat de omgeving is. Daarna moeten we samen met de officier van justitie nog vaststellen of iets strafbaar is.” Dat kan volgens haar in dit geval lastig zijn. "Het is een grijs gebied."

De woordvoerster benadrukt dat de beelden die de politie ontving, andere beelden zijn dan de beelden die RTL Nieuws vanmorgen op hun website plaatste. De nieuwssite bracht naar buiten dat er drie Engelse Bulldog teefjes zijn betast tijdens een hondenshow in Eindhoven. Tijdens de show werden ruim 3000 honden van verschillende rassen uit meerdere landen gekeurd. Op de beelden is te zien dat mannen de vulva van de teefjes masseren. Politiewoordvoerder: “Om een onderzoek te kunnen starten moeten we een aangifte hebben met beelden waarop meer van de dader te zien is.”

Duidelijke beelden

House of Animals, een kenniscentrum omtrent dierenrechten, zegt zelf beelden gemaakt te hebben tijdens de hondenshow. Dit zijn volgens voorzitter Karin van Soeters andere beelden dan de politie in handen heeft. Op de beelden van House of Animals is volgens de voorzitter een dader duidelijk en herkenbaar in beeld. "We willen aangifte gaan doen en de beelden dan ook overhandigen aan de politie", zegt Soeters. Wanneer dit gebeurt, is volgens haar nog niet duidelijk.

"Dit is echt grensoverschrijdend gedrag", stelt Soeters. Drie mannen masseerden tijdens de hondenshow de vulva's van de teefjes om hen rustig te krijgen. De dierenrechtenorganisatie is ervan overtuigend dat de mannen de wet overtreden. "Dit is een ontuchtige handeling en je mag geen seks hebben met dieren."

