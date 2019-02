Automobilist rijdt door na botsing op A58 bij Roosendaal

ROOSENDAAL - De politie is op zoek naar een automobilist die woensdagmiddag doorreed na een botsing op de A58 bij Roosendaal. Twee mensen raakten bij het ongeluk gewond.

De bestuurder van een zwarte Kia Sorento probeerde bij het invoegen zijn auto tussen twee andere wagens te proppen, terwijl er geen ruimte meer was. Daardoor botste de auto tegen een Jeep, die vervolgens in de sloot belandde. De Kia raakte daarna de vangrail en is doorgereden.



De twee inzittenden van de Jeep zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond twaalf uur in de richting van Bergen op Zoom. De politie roept getuigen op zich te melden.