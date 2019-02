Agent die verdachte helikopterkaping doodschoot, wordt niet vervolgd

ROERMOND - De agent die tijdens een vluchtpoging een man doodschoot die met een helikopter de Eindhovense Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond probeerde te bevrijden, wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Meerdere politieagenten losten in oktober 2017 schoten op negen mannen die betrokken waren bij de helikopterkaping. Ook deze politieagenten worden niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het arrestatieteam rechtmatig gehandeld.

De negen mannen van 20 tot 54 jaar wilden op 11 oktober 2017 Benaouf A. laten ontsnappen. A. zit in de gevangenis in Roermond voor de liquidatie van een crimineel in Antwerpen. Ze wilden een helikopter huren voor de ontsnappingspoging en opstijgen vanaf Kempen Airport in Budel.

Een medewerker van het helikopterverhuurbedrijf vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. Die greep meteen in en er volgde een grote politieactie in Maarheeze. Zwaarbewapende arrestatieteams doorzochten de omgeving rond de Koenraadtweg. Tijdens een achtervolging schoot de politie toen in het Limburgse Roosteren een 30-jarige verdachte dood.

Agenten niet vervolgd

Justitie laat weten dat politiemensen hun dienstwapen mogen inzetten als de verdachte over een wapen beschikt en dit mogelijk zal gebruiken. Ook mogen agenten schieten als mensen die verdacht worden van ernstige misdrijven dreigen te vluchten. "Beide situaties deden zich hier voor", aldus het OM.

Gevangenisstraffen

De rechtbank in Amsterdam bepaalde in november dat zes mannen die betrokken waren bij de helikopterkaping gevangenisstraffen krijgen tot 2,5 jaar. Drie verdachten zijn vrijuit gegaan.