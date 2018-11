Celstraffen tot 2,5 jaar voor kapen helikopter en bevrijdingspoging van crimineel Benaouf A.

AMSTERDAM - Gevangenisstraffen tot 2,5 jaar. Die heeft de rechtbank in Amsterdam maandagmorgen opgelegd aan zes mannen die vorig jaar oktober een helikopter kaapten om de Eindhovense topcrimineel Benaouf A. uit de gevangenis te bevrijden. Drie verdachten zijn vrijuit gegaan. Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen het negental tot negen jaar geëist.

De rechter acht de (ernstiger geachte) poging tot kaping van een helikopter en een poging tot bevrijding van een gevangene niet bewezen. De kans is groot dat de uitspraak zal worden aangevochten. Het OM komt mogelijk maandag nog met een reactie.

De mannen, in de leeftijd variërend van twintig tot 54 jaar, wilden een helikopter huren voor de ontsnappingspoging bij de gevangenis in Roermond en daarna opstijgen vanaf Kempen Airport in Budel. Een medewerker van het helikopterverhuurbedrijf kreeg argwaan en hij meldde zich bij de politie, die ingreep. Er volgde een grote politieactie in Maarheeze. Zwaarbewapende arrestatieteams doorzochten de omgeving rond de Koenraadtweg en tijdens een achtervolging schoot de politie in het Limburgse Roosteren een 30-jarige verdachte dood.

'Spectaculair, maar levensgevaarlijk'

“Het lijkt misschien spectaculair, maar het was levensgevaarlijk en bracht onbeheersbare risico's met zich mee”, zo stelde de officier van justitie tijdens de rechtszaak in september. De plannen om Benaouf A. te bevrijden waren volgens haar tot in de puntjes voorbereid.

Geld speelde geen rol. Zo zou de piloot van de helikopter 100.000 euro zijn aangeboden. De man werd in Colombia gestrikt. Uiteindelijk werd tegen negen verdachten drie tot negen jaar geëist. Drie van hen werden een week na de zitting al weer vrijgelaten. De rechtbank in Amsterdam hief hun voorlopige hechtenis op, tot verbijstering van het Openbaar Ministerie.

Voorbereiding kaping en wapenbezit

Volgens de rechter kon bij vijf mannen niet vastgesteld worden dat zij wisten dat er een helikopter gekaapt zou worden. Vier anderen kregen celstraffen van 24 tot dertig maanden. Onder hen Abdelghafour L. uit Bergen op Zoom. De geboren Marokkaan had zich zelf bij de politie gemeld en is uiteindelijk veroordeeld voor voorbereiding van kaping en het bezit van verscheidene wapens en munitie. De 39-jarige man moet 2,5 jaar cel in, maar hij werd vrijgesproken van een poging tot kaping van een helikopter en bevrijding van Benaouf A., omdat de uitvoering nog niet gaande was toen de politie in actie kwam.

De rechtbank deelt in zijn oordeel complimenten uit aan de politie en het personeel van het helikopterverhuurbedrijf. Het is aan hen te danken dat het kapingsplan voortijdig is verijdeld en de verdachten konden worden aangehouden. "Dankzij hen is een wellicht veel gevaarlijkere en ernstigere situatie voorkomen", aldus de rechter.