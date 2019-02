Deel dit artikel:













Gesneuvelde soldaten uit Tachtigjarige Oorlog gevonden in Vught De opgravingen in Vught

VUGHT - Op het Isabellaveld in Vught zijn drie skeletten gevonden van soldaten die zijn gesneuveld tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), zo vermoeden archeologen. In een van de skeletten is lood gevonden, wat erop wijst dat de soldaat is doodgeschoten. Ook zijn er honderden loden musketkogels gevonden.

Geschreven door Ron Vorstermans

De restanten van twee van de drie ontdekte skeletten zijn geborgen. Donderdag gaat de fysisch antropoloog, een 'skelettenonderzoeker', aan de slag met het derde skelet.



Het beleg van 's-Hertogenbosch

Het is formeel nog even wachten op de uitslagen van het onderzoek, maar archeologen vermoeden dat het gaat om soldaten die zijn gesneuveld tijdens het beleg van ’s-Hertogenbosch. In 1629 vond in Den Bosch een grote strijd plaats tussen de toen nog jonge Nederlandse Republiek en de Spanjaarden. De Spanjaarden bestuurden Den Bosch en voor hen was de stad een belangrijke schakel in de omsingeling van de republiek. Vanaf het Isabellaveld bestormden de troepen van de republiek het Fort Isabella. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden trok na de maandenlange belegering aan het langste eind. Hoeveel slachtoffers er aan beide kanten vielen is honderden jaren later nog steeds onduidelijk. Een paar weken geleden werden er ook al skeletten gevonden in Vught. Het ging toen waarschijnlijk om skeletten die werden begraven op een oud kerkhof.