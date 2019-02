Vader die zijn zoon bijna doodreed in Wanroij, krijgt celstraf van drie jaar

DEN BOSCH - De vader die zijn 10-jarige zoontje probeerde dood te rijden in Wanroij toen hij onder invloed van alcohol was, gaat drie jaar de cel in. Ook mag hij vier jaar niet autorijden. De 33-jarige man is volgens de rechtbank in Den Bosch schuldig aan poging tot doodslag en mishandeling.

De vader en zoon raakten op 17 juni 2017 allebei zwaargewond bij Sint Hubert, op de weg van Wanroij naar Mill. De vader scheurde, zonder dat hij een rijbewijs had, over de weg. Hij vloog uit de bocht reed en tegen een boom en lantaarnpaal aan. Volgens justitie reed de man met 129 kilometer per uur over de 80 kilometer-weg.



De vader heeft volgens de rechtbank weinig berouw getoond. Ook lijkt hij weinig probleembesef en zelfinzicht te hebben. Volgens een psycholoog heeft de man een licht verstandelijke beperking. Hier is bij het bepalen van de straf rekening mee gehouden.





De vader wilde zijn zoon twee jaar geleden naar zijn moeder brengen, nadat ze samen op een barbecue in Sint Anthonis waren geweest. De jongen weigerde in te stappen omdat hij zag dat zijn vader niet meer kon lopen. Hij had teveel gedronken, maar zou ook drugs hebben gebruikt. De man sloeg zijn zoontje en dwong hem toch de auto in te stappen. Hij zou geroepen hebben: "Ik rij je kapot. Papa niks, dan mama ook niks." Het stel lag in scheiding.

'Mijn vader wilde me doodrijden'

De zoon raakte in een coma. Nu, twee jaar later, is hij 12 jaar oud en nog steeds aan het revalideren. Hij is drie keer geopereerd aan verschillende botbreuken en heeft meerdere pinnen in zijn lijf. Het is nog altijd onduidelijk of de jongen volledig zal herstellen.

In de politieverklaring van het zoontje stond: 'Mijn vader wilde me doodrijden.' "De verklaringen van de zoon zijn consistent en worden ondersteund door andere verklaringen", aldus de rechter.

'Herinner het me niet'

De vader beweerde tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak dat hij niet opzettelijk tegen de boom gereden is. Hij vertelde zich niet goed meer te herinneren wat er die avond precies gebeurd is. "Ik schrik van wat er gezegd wordt. Ik had gedronken en geblowd." De man zei ook dat de moeder de jongen tegen hem opstookte. "Het is voor mij ook een straf dat mijn zoon er zo bij zit."

Het Openbaar Ministerie wilde dat de man acht jaar celstraf kreeg. De officier eiste dit omdat 'een vader in alle gevallen de veiligheid voorop moet stellen' en wees hem erop dat hij de beslissing nam om onder invloed van drank en drugs bijna 50 kilometer per uur te hard te rijden. Het OM beschuldigde de man naast poging tot doodslag en mishandeling van joyriden. De rechtbank vindt dat van dat laatste geen sprake is.