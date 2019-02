Legaal drugsafval inleveren bij de milieustraat? Het moet straks gewoon kunnen, vindt D66 Brabant

EINDHOVEN - Als het aan D66 Brabant ligt leveren drugscriminelen voortaan zonder problemen en anoniem hun drugsafval in bij de milieustraat. Statenlid Femke Dingemans roept gemeenten op daarover na te denken. Haar plan kan bij andere Statenfracties op voor- en tegenstanders kan rekenen. De landelijke fractie van D66 gaat Kamervragen stellen.

“Al die dumpingen leiden tot hoge kosten voor de grondeigenaar, enorme milieuverontreiniging en bovendien tot gezondheidsrisico’s voor mens en dier”, aldus het Statenlid. Daarom moet volgens Dingemans de identificatieplicht in de milieustraten helemaal verdwijnen.

Helemaal nieuw is het plan overigens niet. De provincie, die de campagne ‘Een dumper is een stumper’ lanceerde om afvaldumpingen tegen te gaan, pleit al langer voor laagdrempelige milieustraten.

‘Zo simpel is het’

Als het aan Dingemans ligt, kunnen drugscriminelen straks met een zak hennepafval aankloppen bij de GFT-afdeling van de milieustraat. “Zo simpel is het”, bevestigt het Statenlid.

"De dumpingen nemen toe. Zolang er niets legaal weg kan worden gegooid moeten criminelen die zooi ergens kwijt. Naar de milieustraat durven ze niet, daar moeten ze zich identificeren. Waarom niet terug naar naar een milieustraat zonder identificatieplicht?”

Want vroeger kon dat wel gewoon, zegt Dingemans. “Beheerders van milieustraten vertellen me dat de jerrycans en hennepafval gewoon werden afgeleverd.” Over de haalbaarheid van een dergelijk systeem durft het Statenlid geen zekerheid te geven. “We hopen er in elk geval een discussie mee los te maken”, aldus Dingemans. “En ik ga graag met gemeenten in gesprek die een andere mening over het bestrijden van drugsafval hebben.”

'Naïef' of 'prachtig' idee

Statenlid Hermen Vreugdenhil (SGP-ChristenUnie) is naar eigen zeggen goed thuis in het immer groeiende dossier drugsafval. Hij noemt het idee van Dingemans naïef. “Het is goed dat afval netjes afgevoerd wordt, maar het afval is niet het enige probleem. Dit idee lost misschien het afvalvraagstuk op, maar niet de levensgevaarlijke situaties die achter drugsproductie schuilgaan”, zegt Vreugdenhil.

Hagar Roijackers, lijsttrekker en Statenlid van GroenLinks, zegt daarentegen zeker iets in het idee van D66 te zien. “Het is een prachtig idee. In die lijn denken wij ook, maar wij denken dat het haalbaarder is om drugsafval legaal te kunnen dumpen op meer afgelegen plekken, zoals een oud parkeerterrein. Bij een milieustraat komen immers ook gezinnen hun oude bank brengen.”