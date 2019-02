Deel dit artikel:













Eerste zelfservice cookie dough bar geopend in Tilburg Cookie dough

TILBURG - Goed nieuws voor cookie dough liefhebbers. In TIlburg is de eerste cookie dough zelfservice-bar van Nederland geopend. Je kan daar zelf je bakje vullen met koekjesdeeg en aanvullen met verschillende toppings. Om je vingers bij af te likken! Je kunt de bar vinden bij ‘Frozi Yogi’ in Tilburg.

Eigenaresse Ilse kwam op het idee om de cookie dough los te gaan verkopen door haar klanten. “Ik vraag regelmatig aan klanten wat ze lekker vinden en of ze bijvoorbeeld nog nieuwe smaken weten. Iemand kwam met het idee om stukjes cookie dough in het ijs te doen.” De smaak liep zo goed dat Ilse besloot om het 'deeg' op zichzelf te gaan verkopen. Voor degene die de smaak niet kennen: het proeft letterlijk naar ongebakken koekjesdeeg.

Het spul smaakt naar het beslag van ongebakken koekjesdeeg. Doordat de bloem verhit wordt en er geen rauw ei in zit, is het gewoon eetbaar. Op dit moment zijn er vijf verschillende smaken: hazelnoot, chocolate chip, aardbei, kaneel en red velvet. Die kun je zelf aanvullen met stukjes fruit en sausjes. In de toekomst komen er misschien nog meer smaken bij. Ilse gaat het druk krijgen in de winkel. “We hebben al zo veel reacties binnengekregen van enthousiaste klanten. Gisteren stonden er zelfs al mensen voor de deur die het wilden komen proeven. Die moesten we helaas teleurstellen.” Maar vanaf vandaag kan iedereen terecht bij Frozi Yogi voor een bakje cookie dough.