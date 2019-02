Uitkering aan chroomslachtoffers kan ze de huur- of zorgtoeslag gaan kosten

Alle 800 slachtoffers van Chroom-6 van het Tilburgse werklozenproject tROM krijgen 7000 euro schadevergoeding en eventueel ook nog een tegemoetkoming bij ziekte. Het is een nettobedrag, want de gemeente Tilburg en NedTrain betalen de belastingen. Het bedrag zal ook niet gekort worden op een bijstandsuitkering zo laat de gemeente Tilburg weten. Maar of het bedrag niet ten koste van de huur- en zorgtoeslag gaat, dat is nog maar helemaal de vraag.





Toeslagen

De gemeente Tilburg is al een flinke tijd in onderhandeling met de Belastingdienst, maar heeft het allemaal nog niet rond. Woordvoerder Galama: "We zijn stevig in overleg hierover met de dienst. We willen eigenlijk dat er helemaal geen belasting betaald moet worden voor dit soort uitkeringen. Maar dat is natuurlijk een beslissing waar de politiek over gaat. Voor nu zijn we druk bezig om vrijstelling voor de toeslagen te regelen. Maar we zijn er inderdaad nog niet helemaal uit."

Wethouder De Ridder van de gemeente Tilburg zei het tijdens de persconferentie woensdag ook duidelijk: "We willen niet dat de Belastingdienst garen spint bij deze regeling." Het Ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onder valt, kon nog niets zeggen over de onderhandelingen met de gemeente Tilburg.

Prijslijst van ziektes

Woensdagavond kregen alle slachtoffers van chroom-6 in Tilburg ook een brief van de gemeente waarin de bedragen staan die ze krijgen als ze ziek worden door chroom-6. Het valt een aantal slachtoffers wel rauw op het dak zo'n prijslijst van ziektes. Hoe verder je van het daadwerkelijke schuren af stond tijdens het werk, des te kleiner de bedragen.

Vooral voor vrouwen, die voornamelijk in de boekhouding en in de kantine werkten, betekent dat een tegenvaller. Op de lijst staat dat je voor long-, maag- of neuskanker het maximale bedrag van 40.000 euro krijgt als je treinen hebt gerestaureerd of als je in de leiding zat van tROM. Medewerkers voor catering of administratie krijgen voor dezelfde ziektes 22.000 euro.