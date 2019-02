Deel dit artikel:













Man bedreigt via Instagramgesprek bekende met pistool en wordt opgesloten in politiecel Foto: ter illustratie/archief

BREDA - Een Bredanaar is woensdag aangehouden omdat hij een plaatsgenoot via Instagram bedreigd had. Hij zit vast op het politiebureau.

Geschreven door Malini Witlox

De twee mannen kenden elkaar en hadden via Instagram een live-gesprek. Dat gesprek liep niet naar wens. De verdachte haalde een voorwerp uit zijn broeksband dat op een pistool leek en bedreigde de ander met de dood. Nadat de verbinding was verbroken, kwamen er via de chatfunctie nog enkele bedreigingen binnen van de verdachte.