Tuinkabouter van bejaarde Anneke uit Deurne maakte wereldreis, maar stuurde gelukkig wel kaartjes

DEURNE - Wie zit er achter het mysterie van de tuinkabouter van Anneke? Dat is de vraag die Deurne-Zeilberg bezighoudt. De kabouter van Anneke van den Berg (83) verdween ruim een jaar geleden uit haar tuin.

Anneke dacht dat het het werk was van baldadige jeugd. “Ik miste hem vrijwel meteen. Ik praatte vaak tegen hem als ik in de tuin aan het werk was.“

Onverwachte post

Anneke dacht dat ze de tuinkabouter nooit meer terug zou zien. Tot ze een aantal maanden later post kreeg. De tuinkabouter, die zich Jurgen noemt, deed de groeten uit Amsterdam. En Anneke hoefde zich geen zorgen over hem te maken, schreef hij.

De tuinkabouter had ook nog een toegangsticket voor het seksmuseum op de ansichtkaart geplakt. “Maar daar heb ik niks aan. Ik ben te oud voor het seksmuseum, ik heb genoeg seks gehad”, lacht de weduwe die elf kinderen op de wereld zette. Er kwam enkele maanden later ook nog een kaartje uit Berlijn.

Verrassende terugkeer

Maandag ging de deurbel bij Anneke en toen ze opendeed stond haar tuinkabouter weer voor de deur, met daarbij een fotoboek over de reis van Jurgen. “Hij lachte me toe”, zegt Anneke, “Hij was duidelijk blij weer thuis te zijn." Uit het fotoboek blijkt dat Anneke in Amsterdam was, in Berlijn, in Limburg, maar ook in Tsjechië. “Hij heeft meer gezien in zijn leven dan ik", zegt de vrouw, terwijl ze door het fotoboek bladert.

Wie er achter zit? Anneke heeft geen idee. “Als ik dat nou eens zou weten”, zegt ze lachend. Ze twijfelt of ze ooit nog achter het mysterie komt. Een ding weet Anneke wel, haar tuinkabouter komt niet meer terug in de tuin. Ze is bang dat hij dan weer verdwijnt. “Ik houd hem binnen”, zegt de vrouw resoluut. “Misschien leg ik hem wel bij mij in bed. Dan lig ik niet alleen.”