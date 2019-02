Deel dit artikel:













Het is de muziek die van carnaval echt carnaval maakt, daarom heeft Barko 700 carnavalssingles Barko Smits uit Waspik heeft honderden carnavalsplaten die hem het ultieme carnavalsgevoel geven. (Foto: Omroep Brabant)

WASPIK - Wat is carnaval? Voor Barko Smits uit Waspik is het antwoord duidelijk. "Zodra ik één van mijn 700 carnavalssingle's opzet of één van mijn 100 carnavals-elpees is het carnaval. Het hoeft dan niet eens echt carnaval te zijn, zodra de muziek uit de platenspeler klinkt, gaat het bij mij kriebelen, wordt ik vrolijk en krijg ik zin om carnaval te vieren', vertelt Barko met glimmende ogen.

Geschreven door Femke de Jong

Zijn indrukwekkende carnavalscollectie begon toen hij van zijn ouders de carnavals-elpees kreeg toen hij uit huis ging. Vrienden en familie vulden deze bescheiden verzameling door de jaren heen aan. Pas acht jaar geleden begon Barko zelf met het actief afstruinen van platenbeurzen en kringloopwinkels. Alleen het beste

Niet alles wordt klakkeloos opgenomen in de verzameling. "Ik koop alleen de nummers en platen die mij het juiste gevoel geven. Bovendien wil ik alleen mooie liefst onbeschadigde versies. Als ik een betere single tegenkom, gaat de oude de deur uit." Het carnavalstikje, heeft een eigen kamer gekregen in de woning van Smits. De liefde voor carnaval werd hem al jong bijgebracht door een vader die jarenlang bestuurslid was van buurtvereniging Kanaal & Spoor, die vooral tijdens carnaval erg actief was. In het najaar werd het carnavalsbloed langzaam naar het uiteindelijke kookpunt gebracht. "Schetsen voor de carnavals wagen, overleggen over wat aan te trekken en dan die tocht op de wagen door de straten van Waspik, al die fijne herinneringen voel ik weer bij elk plaatje in mijn collectie."