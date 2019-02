Lekker rommelen tijdens carnaval: 'Gek dat dit niet meer in huidige carnavalsviering zit'

"We moeten op de barricade voor de rommelpot. Dit oeroude Brabantse gebruik moet in ere worden hersteld", klinkt het strijdbaar uit de mond van volkscultuur kenner Paul Spapens (69) uit Moergestel. Spapens heeft zich altijd verbaasd over het feit dat carnaval zo groot is geworden terwijl mensen de oorsprong van het feest helemaal vergeten zijn.

Simpel

De rommelpot is niet meer dan een glazen pot met een varkensblaas of plastic folie erover heen. In het midden zit een houten stokje. Wanneer je met je natte hand over het stokje heen en weer beweegt, klinkt het karakteristieke 'rommelgeluid'.

"Begin jaren zestig is het carnavalsfeest geparachuteerd in Brabant. Maar daarvoor bestond er in de meeste plaatsen nog helemaal geen carnaval. Mensen kenden de traditie van Vastenavond (carnavalsdinsdag) en daar hoorde de rommelpot bij. Het is vreemd dat dit gebruik nooit is overgenomen in de moderne carnavalsviering", legt Spapens uit.



Trend?

Volgens de volkscultuur kenner zou de rommelpotten best kans maken op een serieuze comeback: "Brabanders zijn steeds meer geïnteresseerd in hun erfgoed en ook waar Brabant voor staat. Het zou toch mooi zijn dat carnavalsverenigingen weer rommelpotten gaan maken. Er bestaan al veel liedjes maar er kunnen er ook nieuwe bijkomen natuurlijk. Waarom niet?"

De eerste rommelpotten revival is alvast aanstaande zaterdag en zondag in Hilvarenbeek. Ter ere van de honderdste verjaardag van Jan Naaijkens, het culturele boegbeeld van Brabant, wordt het grootste rommelpottenconcert ooit gehouden. Het is onderdeel van een liedjesprogramma in cultureel centrum Elckerlyc. "Dat gaat me toch een gerommel worden", lacht Paul.