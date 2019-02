Hier werden de meeste verkeersboetes uitgedeeld in Brabant

EINDHOVEN - In 2017 en ook de eerste maanden van het vorig jaar reden op de Europaweg zuidwest in Helmond van alle wegen in Brabant de meeste bestuurders te hard. Je zou denken dat een gewaarschuwd mens voor twee telt. Nee dus, want uit een donderdag vrijgegeven jaaroverzicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat de flitspaal die op die weg in Helmond staat, in 2018 de meeste snelheidsduivels heeft geregistreerd. Bijna 32.000.

De flitspaal op de westbaan Zuid van de John F. Kennedylaan in Eindhoven is net als in 2017 een goede tweede, met iets meer dan dertigduizend weggebruikers die te hard hebben gereden. Op het kruispunt van de Ringbaan-Oost met de Casper Houbenstraat in Tilburg werden vorig jaar ruim 26.000 keer geflitst. Uiteraard ontbreekt de Marconilaan in Eindhoven evenmin op de lijst van wegen waar de maximumsnelheid massaal wordt genegeerd (22.753 maal om precies te zijn).

Brabant 'goede tweede'

In heel Nederland werden bijna 7,8 miljoen boetes opgelegd voor te hard rijden. Het verkeer in Zuid-Holland was hier het meest debet aan (ruim 1,2 miljoen). Daarna volgt Brabant waar vorig jaar bijna 540.000 snelheidsovertredingen werden geconstateerd. Deze 'buit' was onder meer te danken aan de trajectcontroles die werden uitgevoerd op de snelweg A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. Hier gingen 86.522 mensen in de fout.



Eén op de zeven hardrijders kwam vorig jaar uit het buitenland; de meesten woonden in Duitsland, gevolgd door mensen uit België. Beide bevolkingsgroepen betaalden in 2017 in vrijwel alle gevallen de bekeuring, maar Finnen waren nog 'netter'. Over de betalingsbereidheid in 2018 is nog niets bekend gemaakt.



