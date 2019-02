'Vliegeropleiding vliegbasis Woensdrecht even op slot: te weinig instructeurs'

De JSF, een van de toestellen waarvoor vliegeniers in eerste instantie op vliegbasis Woensdrecht worden opgeleid (foto: archief).

WOENSDRECHT - De vliegeropleiding van de luchtmacht op vliegbasis Woensdrecht is stilgelegd. Dit meldt BN De Stem. Volgens de krant heeft Ben Kamstra, de commandant van de basis, dit besluit genomen, omdat er een tekort aan instructeurs is.

De commandant vindt dat het niet langer verantwoord is om studenten op te leiden. Er moet eerst een goed plan komen hoe de situatie op de zogeheten Elementaire Militaire Vliegeropleiding kan worden verbeterd. Op de vliegeropleiding krijgen toekomstige piloten van de luchtmacht hun eerste trainingen. Daarna kiezen ze voor een specifiek toestel zoals de nieuwe F-35 of een Apache.

Hoge werkdruk

De krant weet ook te melden dat vliegers en instructeurs al langer klagen over de in hun ogen hoge werkdruk. Die zou een gevolg zijn van vacatures die niet kunnen worden vervuld.