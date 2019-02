Uden is de meest romantische stad van Nederland, maar Udenaren sturen geen valentijnskaarten

“Ik zie altijd overal de romantiek in, maar ik krijg nooit een kaartje. Ik verstuur ze eigenlijk ook nooit”, zegt een voorbijganger. Een vrouw naast haar zegt daarop dat Valentijn niet echt een ding was toen ze jong waren. “De jeugd van nu groeit daar wel mee op. Ik denk dat het is overgewaaid vanuit Amerika.”

De Udenaren op straat zeggen dan wel dat ze geen kaartjes sturen, maar in de winkel worden ze wel veel verkocht. "Vandaag zijn er al zeker veertig verkocht", zegt een verkoper van de kaartjes.

Op straat laten de mensen weten dat ze vooral andere romantische dingen geven: “Ik ben meer van de cadeautjes, zoals bloemen”, zegt iemand. Een ander zegt daarnaast dat hij geen kaartjes stuurt, omdat zijn vrouw bij hem woont. “Maar ze krijgt sowieso een cadeautje.”









Brabant meest romantisch

Brabant is de provincie die de meeste Valentijnskaarten online verstuurd. Dat blijkt uit onderzoek van de website Kaartje2go. Vanuit Uden werden er wel 3679 kaartjes online verstuurd.

Opvallend is dat Brabanders niet de meeste kaarten per post versturen: maar 8349. Daarmee staan we op de derde plek, achter Utrecht en Overijssel.

Lieve boodschap

De Udenaren hebben nog een mooie boodschap: “Je hoeft niet romantisch te doen. Als je maar een goed hart hebt, van binnen netjes in elkaar zit, behulpzaam bent en voor iedereen opkomt”, en “Als je niet groot kunt zijn in grote dingen, moet je groot zijn in kleine dingen.”