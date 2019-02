Chroom-6-slachtoffers: '20.000 euro schadevergoeding en levenslang eigen risico vergoed'

TILBURG - 20.000 euro netto, een levenslange vergoeding van het eigen risico bij de zorgverzekering en levenslang gratis reizen met de NS. Dat eist een deel van de chroom-6- slachtoffers. Donderdagavond kwam een groep slachtoffers samen om een weerwoord te geven aan de regeling van de gemeente Tilburg en NedTrain, een dochteronderneming van de NS.

Die twee partijen maakten woensdagavond bekend dat de werklozen die met chroom-6 hebben gewerkt tussen 2004 en 2012 en daarvoor een tegemoetkoming krijgen van 7000 euro. Daar bovenop krijgen mensen die ziek zijn geworden nog een bedrag bovenop variërend van 5000 tot 40.000 euro. De tegemoetkoming van 7000 euro is voor de slachtoffers bij lange na niet genoeg.

20.000 euro

Daarom kwam een deel van de slachtoffers donderdagavond samen om te bespreken met welke vergoeding zij wel genoegen konden nemen. Uiteindelijk besloten zij gezamenlijk dat dat voor hen een bedrag van 20.000 euro netto is.

Belangrijk voor hen is dat ze daardoor niet gekort zullen worden op de huur- en zorgtoeslag. Omdat zij niet willen dat dat regelrecht naar hun ziektekosten gaat, willen zij daarnaast hun leven lang het eigen risico van de zorgverzekering vergoed krijgen. Ten slotte eisen ze levenslang te mogen reizen met de NS.

Opzettelijk

De advocaat die deze groep slachtoffers bijstaat, Rob Milo, kan zich vinden in de eis: "Ik begrijp de onderliggende gedachten van het bedrag. Ze hebben mensen willens en wetens aan hun lot over gelaten. Bij opzetdelicten hoort een hogere compensatie dan bij verwijtbaar nalaten." Hij vind het goed dat de gemeente en NedTrain iedereen die betrokken is geweest een vergoeding geeft, maar daar moet volgens hem wel een reëel bedrag bij passen: "Deze mensen zijn niet uit op geld, maar op genoegdoening, 7.000 euro is dat niet." Ook de eisen over het levenslange eigen risico en het reizen met de NS vind hij goede maatregelen. Milo is erg blij dat de neuzen na donderdagavond dezelfde kant op staan. Hij verwacht dat ook een groot deel van de rest van zijn cliënten, ruim 80, achter deze eisen zullen staan.

De Tilburgse gemeenteraad zal uiteindelijk moeten beslissen welke tegemoetkoming de slachtoffers krijgen. Milo en zijn cliënten zullen maandagavond hun voorstel doen in de vergadering.