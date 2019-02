Criminele jeugdbende uit Oss opgepakt voor diefstal, heling en wapenbezit

Op de foto die de politie heeft gedeeld zijn de letters A.C.A.B. te zien. Die letters staan voor: All Cop(per)s Are Bastards. Vertaald in het Nederlands: alle politieagenten zijn klootzakken.

OSS - De politie in Oss heeft een jeugdbende opgepakt die wordt verdacht van meerdere criminele activiteiten. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend. Ze kwamen de groep in januari van dit jaar op het spoor. De jongeren zouden zich bezig hebben gehouden met diefstal, heling, het voorbereiden van een overval en vuurwapenbezit. Het gaat om zeven jongeren tussen de 16 en 18 jaar oud.





Daarnaast werd een 47-jarige man aangehouden. De verdachten zijn allemaal afkomstig uit de omgeving van Oss.



De politie kreeg de groep in beeld toen ze twee van hen met een scooter zagen lopen. Bij controle bleek dat de scooter was gestolen, waarop de twee jongeren werden aangehouden. Tijdens het onderzoek naar de diefstal kwamen meerdere strafbare feiten naar voren.

Boksbeugels en vuurwapen gevonden

Hierop werd het onderzoek uitgebreid waarbij meerdere verdachten in beeld kwamen. In verschillende woningen vond de politie spullen, zoals mobiele telefoons, boksbeugels en een vuurwapen. Alles is in beslag genomen.



De groep was in wisselende samenstelling verantwoordelijk voor verschillende strafbare feiten. Zo zijn door de politie zeven scooterdiefstallen en een brandstichting aan de groep gelinkt.

Verband met jongeren Schadewijk?

Of er een verband is met de groep jongeren die eind 2018 voor problemen zorgde in de volkswijk Schadewijk in Oss, is niet duidelijk. Die problemen waren toen zo groot dat de burgemeester van Oss, Wobine Buijs, zich genoodzaakt zag Schadewijk aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

De acht verdachten die nu zijn aangehouden, zijn inmiddels weer vrij maar blijven verdacht in verschillende zaken.