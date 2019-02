Eigenaar shetlands vergeet hek af te sluiten, pony's rennen door Berghemse straat

BERGHEM - De politie heeft donderdagavond drie ontsnapte shetlandpony's van straat gehaald in Berghem. Voordat de dieren in veiligheid konden worden gebracht, kwam er een melding van een aanrijding met een van de dieren.

Of een van de pony's inderdaad aangereden is, blijft onduidelijk volgens de politie had geen van de dieren zichtbaar letsel. Op een foto van de politie in Oss staan dan ook drie gezond ogende pony's in de wei. De eigenaar van de shetlands was het hek vergeten af te sluiten.

Bij de eerste melding over de ontsnapte dieren werd gezegd dat de pony's over de Broekstraat in Berghem renden. Dat leverde volgens de melder gevaarlijke situaties op.



De politie kon de dieren niet meteen vinden. Ze bleken even verderop aan de kant van de weg te staan. De politie heeft ze in eerste instantie provisorisch met linten op hun plek gehouden, totdat de eigenaar ze kwam ophalen.