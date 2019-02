Het kan niet extreem en luxe genoeg zijn op de erotiekbeurs in Den Bosch

DEN BOSCH - Vibrators, dildo's, voor mannen én vrouwen, tepelklemmen, handboeien. Ze liggen er dit weekend in alle soorten, maten en kleuren in de Brabanthallen in Den Bosch. Officieel heet het een 'erotische lifestylebeurs', maar voeg daar de naam van Bobbi Eden aan toe en het wordt duidelijk dat het evenementencomplex drie dagen lang bol dan wel stijf staat van lust en spannende ervaringen.

Bobbi Eden's Loversland, zo heet het evenement. Beursbezoekers komen er ogen en handen tekort. De wereld van de erotiek lijkt onbegrensd. Zo liggen er handboeien in de fetisj-hoek van Bram die jaren geleden nog ondenkbaar waren. In de begintijd van de uitbater kostten ze maximaal twintig euro, tegenwoordig trekken liefhebbers er zonder met de ogen te knipperen 89 euro voor neer. Ook mensen die uit zijn op het nieuwste zweepje, hoeven niets tekort te komen. Bram: "Vroeger kon je kiezen uit zes zweepjes, nu heb ik er een stuk of dertig verschillende soorten liggen."





'Meer geld voor erotiek'

"Je kunt zo gek niet bedenken of mensen willen het tegenwoordig aanschaffen", zo vertelt Bram. Volgens hem hebben de boeken en de films met de titel 'Vijftig tinten grijs' een enorme boost teweeg gebracht. "In de 26 jaar dat ik in deze business zit, heb ik een verschuiving zien optreden naar steeds extremer, maar ook luxer. Mensen willen meer geld uitgeven aan erotiek", aldus Bram, die opmerkelijk genoeg zelf niet opgewonden raakt van het gevarieerde aanbod. "Het stompt juist af", zei hij tegen onze verslaggever.



"Er is heel veel voor de vrouw, maar er zijn ook speeltjes voor de mannen", vertelt Myrthe, een collega van Bram, die elders in het complex met plezier over haar stand vertelt over de levensecht ogende, maar in wezen nagemaakte penissen. Vibrators, dildo's, realistic cock's, ice crystals om penissen te stimuleren: hoe het 'beestje' ook mag heten, ze heeft een enorm aanbod. "De spullen zijn erg gewild", aldus Myrthe. Een eindje verderop in het complex is een bioscoop te vinden waar op een theaterpodium een vrouw uit haar kleren gaat voor mannen. Of andersom natuurlijk. En voor de ondeugende bezoekers is er het spel pikken gooien, waarbij het de bedoeling is om een ring om een neppenis te werpen.



Meet&greets en workshops

De beurs is er niet alleen voor de kijkers en niet-kopers: bezoekers kunnen vanaf vrijdagavond meedoen aan workshops als 'Verwen de Vulva', 'Creatief met piemels' en 'Tantra 2.0'. Verder komt de onvermijdelijke Heleen van Royen naar Den Bosch voor een 'meet&greet' en signeersessies voor haar nieuwste 'sexdagboek'. Er is een 'kinky sm-podium' en een een paaldansende robot. En wie dat wil, mag ook zelf als stripper of paaldanser het podium op.