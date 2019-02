Helmonder opnieuw veroordeeld voor neersteken echtgenote

DEN BOSCH - Een man uit Helmond is vrijdag door het gerechtshof in Den Bosch opnieuw veroordeeld tot acht jaar cel voor poging van moord op zijn vrouw. De rechtbank legde hem eerder dezelfde straf op. De man ging in beroep, omdat hij vindt dat hij zijn vrouw niet met voorbedachte rade heeft gestoken. De man moet het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van bijna 25.000 euro.

De man had in november 2017 tijdens een avondje stappen zijn vrouw een andere man zien zoenen. Dit zorgde later voor een echtelijke ruzie die een dag later nog doorging.



Terwijl de vrouw in de slaapkamer lag te slapen, pakte de man een groot mes en stak haar in de hals. De vrouw kon volgende steken met een deken afweren en vluchtte naar buiten. Volgens de advocaat generaal 'is het aan de vrouw te danken dat ze de steekpartij overleefde'.

Problemen

Het echtpaar leefde decennia in harmonie samen maar het ging mis toen er financiële problemen ontstonden. De advocaat van de dader zei dat er geen sprake was van een weloverwogen actie maar een uiting van opgekropte frustratie en stress. Bovendien verklaarde de man zichzelf te willen doden maar dat uiteindelijk niet durfde en toen zijn vrouw heeft gestoken.

Het hof vind dat de man genoeg tijd heeft gehad om zijn plan destijds te overdenken. Hij heeft veel handelingen moeten verrichten om uiteindelijk tot de daad te komen. Er waren daardoor genoeg momenten waarop hij had kunnen besluiten zijn actie niet door te zetten.