Jan Naaijkens 100 jaar: 'Wij vieren het altijd heel gewoon, maar dat lukt nooit'

HILVARENBEEK - Hij is tennisser, leraar, schrijver, verzetsheld, radiopresentator, tekstschrijver van liedjes, vader van 12 kinderen en nog zoveel meer. Jan Naaijkens uit Hilvarenbeek viert zondag zijn honderdste verjaardag. Bij het grote publiek is hij vooral bekend als schrijver voor toneel, boeken en liedjes. In zijn woonplaats heeft iedereen wel een persoonlijke herinnering aan de jarige, want het is een icoon.

Geschreven door Femke de Jong

De Hilvarenbeekse burgemeester kan zich scharen onder het gros van de mensen die ooit wel eens iets van Jan Naaijkens bewust of onbewust gelezen heeft. De burgervader heeft één heel bewuste herinnering. "Toen ik hier als Limburger burgemeester zou worden, heb ik zijn boek 'Leer ze mij kennen die Brabanders' gelezen. Ik kan dit iedereen aanraden die de Brabander echt wil ontmoeten." De jeugd in Hilvarenbeek van nu heeft wat minder parate herinneringen aan de honderdjarige 'cultuurpaus' uit hun woonplaats. Hun ouders en grootouders des te meer. Hij schreef nummers voor onder meer de Beekse band 'RK Veulpoepers BV' waarin ook enkele van zijn kinderen zaten. Een ander heeft nog samen met hem voor de klas gestaan. En weer een ander herinnert zich hun laatste potje tennis.

Naast zijn bewogen en sociale leven heeft Jan Naaijkens ook nog eens twaalf kinderen op de wereld gezet. Lieveken Naaijkens is de oudste van het stel en heeft daardoor de meeste verjaardagen met haar vader gevierd. "Wij vieren het altijd heel gewoontjes, maar het loopt altijd anders", zegt ze hierover. Ook zondag wordt de verjaardag van vader Jan gewoon gevierd met de familie. Daar omheen zit wel een heel feest weekend gepland met een expositie over 'ereburger' van Hilvarenbeek en zijn er verschillende uitvoeringen van nummers door hem geschreven.

"Het is jammer dat hij het allemaal niet heel bewust kan meemaken", gaat Lieveken verder. "Zijn geheugen laat hem helaas al enige tijd in de steek." De herinnering aan de Hilvarenbeekse duizendpoot gaat niet verloren, al is het maar omdat het Noordbrabants Genootschap ieder jaar de 'Jan Naaijkensprijs' uitreikt aan diegene die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het culturele leven in Noord-Brabant.