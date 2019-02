Deel dit artikel:













Jongen flink geschrokken nadat man hem vanuit auto wil vastpakken Archieffoto.

BUDEL - Een jongen van elf jaar is donderdagmiddag in Budel flink geschrokken nadat hij was benaderd door een inzittende van een auto. Dat maakte de politie vrijdag bekend. De man maakte volgens de jongen de portier van de wagen open en hij deed daarna een grijpbeweging.

Dit gebeurde rond halfvier op de Molenstraat. De auto was een lichtblauwe Fiat 500 en achter het stuur zat een vrouw. Intentie onduidelijk

De jongen dacht dat de man hem wilde grijpen en hij fietste ontdaan naar huis. Thuis aangekomen is de politie gebeld en die neemt de zaak heel serieus. Vooralsnog gaat ze niet uit van een poging tot ontvoering, wat dan wel de intentie van de inzittenden was, is nog niet duidelijk.