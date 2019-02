Pech blijft Vincent Janssen achtervolgen, aanvaller heeft knieblessure

OSS - Vincent Janssen ontbreekt zondag bij Tottenham Hotspur in het competitietreffen met Leicester City. De Ossenaar heeft last van een knieblessure.

Coach Mauricio Pochettino had een week geleden besloten Janssen weer bij de selectie te halen. Tot nu toe was de aanvaller niet of nauwelijks voorgekomen in de plannen van de trainer.

Janssen speelde de afgelopen weken mee met het onder-23-elftal van Spurs. De spits was net hersteld van een langdurige blessure aan zijn voet. In het eerste elftal kwam de Ossenaar dit seizoen nog geen seconde in actie. Het is onduidelijk hoe lang deze knieblessure hem aan de kant houdt en hoe ernstig het allemaal is.

Tottenham betaalde ruim 2,5 jaar geleden 22 miljoen euro voor Janssen, maar al na een jaar werd duidelijk dat de voormalige spits van Almere City FC en AZ niet de gedroomde goaltjesdief was die de club dacht te hebben aangetrokken. De club verhuurde hem aan het Turkse Fenerbahçe, maar ook daar kwam hij niet uit de verf.

Matige statistieken

Wie het sportieve cv van Janssen in de Premier League bekijkt, raakt waarschijnlijk niet meteen enthousiast. Na 937 speelminuten, waarvan de meeste als invaller, in de Engelse topdivisie staan er pas twee goals en twee assists achter zijn naam. Inclusief alle andere officiële optredens staat Janssen op zes goals en vier assists in 39 wedstrijden.