Flinke file op A16 bij Moerdijkbrug na ongeluk, twee rijstroken dicht Foto: Archief

MOERDIJK - Op de A16 bij Moerdijk is vrijdagavond een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken in de richting van Rotterdam zijn afgesloten. De vertraging is meer dan een uur.

Geschreven door Raymond Merkx

Verkeer in de richting van Rotterdam kan beter omrijden via Oosterhout en Gorinchem (A59, A27, A15).