Gianluca Nijholt vindt het lastig om positief te blijven: 'Maar we zijn nog zeker niet gedegradeerd'

Hebben jullie je als spelersgroep gerevancheerd voor vorige week?

"Dat is lastig te zeggen na een 3-0 nederlaag. We begonnen redelijk aan de wedstrijd met een grote kans voor Muhren. Als die maakt ziet de wedstrijd er anders uit, dat gaf ons hoop. Maar we zijn het kwijt als er een tegengoal valt."

NAC mocht na de 0-1 van geluk spreken dat het de rust haalde met diezelfde tussenstand. Van Leer redde nog goed op een schot van afstand van Adam Maher en NAC had geluk dat Calvin Stengs niet het goede schoeisel had.

Bij een tegenslag valt dus alles als een kaartenhuis in elkaar, dat blijft terugkomen. Waar ligt dat aan?

"Ik heb geen idee. We zakken dan helemaal weg. Bij de 2-0 is het dan ook nog eens mijn fout. Ik laat Til lopen, die scoort en dan weet je dat het lastig gaat worden. Je houdt wel vertrouwen, maar het blijft moeilijk. Het is de schade beperkt houden. Dan maken ze de derde, dan ga je toch met een kut-gevoel naar binnen."

Na de nederlaag van vorige week bij De Graafschap en de nederlaag van vrijdagavond tegen AZ, wachten nu achtereenvolgens Ajax, FC Groningen, PSV en Vitesse. Daarmee heeft hekkensluiter NAC een loodzwaar programma voor de boeg.

Lukt het nog om positief te blijven?

"Dat is lastig. Maar het heeft ook geen zin om de hoop op te geven want we zijn nog zeker niet gedegradeerd. We moeten vol voor de punten strijden en absoluut niet opgeven."

