Paul Haarhuis: 'Fed Cup-team zonder Kiki Bertens is als Barcelona zonder Messi'

Paul Haarhuis beseft dat winnen tegen Canada een flinke opgave is. Voor de enkelspelen heeft hij Richél Hogenkamp en Arantxa Rus aangewezen. Normaal gesproken zullen Bibiane Schoofs en Demi Schuurs zondag het dubbelspel voor hun rekening nemen. Omdat Canada wél met een top 100-speelster uitkomt, -Bianca Andreescu-, noemt hij de opponent licht favoriet, maar hoopt hij dat het thuisvoordeel toch de doorslag gaat geven.

'Lastig, maar niet onmogelijk'

Haarhuis: "Andreescu heeft dit jaar al zestien wedstrijden gewonnen en is van prof-dames in de tour het best gestart. Ze is met één maand tennis als een komeet in de top 100 gekomen. Zij zal de kopvrouw-rol bij Canada op zich nemen en tegen haar zal het lastig worden om punten te pakken. Daarnaast hebben zij nog een top 10-speelster in het dubbel. Dus het wordt lastig, maar zeker niet onmogelijk."

Afwezigheid Kiki Bertens een gemis

Nederland zou met Kiki Bertens natuurlijk ook een echte 'kopvrouw' kunnen hebben. Maar de speelster slaat het Fed Cup-duel over en dat is een flink gemis voor het team van Haarhuis. Zoiets als PSV zonder Lozano en Bergwijn of Barcelona zonder Messi.

Haarhuis: 'Ik denk dan toch eerder Barcelona zonder Messi. Natuurlijk is het een groot gemis als je de nummer acht van de wereld in je team zou kunnen hebben. Het is jammer, maar we doen het met dit team en zijn er daarom ook niet verder mee bezig."

Thuisvoordeel

Behalve op zijn eigen speelsters, rekent Haarhuis het komende Fed Cup-weekend ook op het thuispubliek. De Maaspoort moet een swingende tennisarena worden, waar het Oranje-publiek de speelsters naar een hoger niveau tilt.

Fantastische ambiance

Het is hier een fantastisch mooi indoorcentrum en we hebben al eerder gemerkt dat er hier een fantastische ambiance kan zijn. Ik begrijp dat het dit weekend hier vol zit en hoop dat de mensen in het Oranje ons komen aanmoedigen. Dan krijg je echt dat thuisgevoel. Die steun kan in een spannende ontmoeting net dat steentje bijdragen voor een overwinning."

Favoriete ondergrond

Wat ook in het voordeel van de Nederlandse tennisvrouwen moet werken is de ondergrond van de tennisbaan. Er is gekozen voor gravel, want daarop lijken de winstkansen tegen Canada het grootst.

Haarhuis: "Onze speelsters spelen liever op gravel dan op hardcourt en voor onze tegenstanders is dat precies andersom. Je moet hier toch een baan gelegd worden en dus is er gravel neergelegd."

80 ton gravel

Makkelijker gezegd dan gedaan, zou je denken. Guus van Berkel is eventmanager bij de KNLTB en verantwoordelijk voor de organisatie van het Fed Cup-duel in Den Bosch.

"Het gravel hadden we al en gebruiken we voor verschillende evenementen. Het Davis Cup-duel in 2017 in Den Haag is op hetzelfde gravel gespeeld als het gravel hier. Hier is zo'n 80 ton gravel gestort voor een acht centimeter dikke baan van ongeveer twintig bij veertig meter. Na maandag wordt het gravel weer opgeslagen voor een volgend tennisevenement."