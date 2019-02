Tijn Daverveld begon in de F1 bij PSV en is nu nog maar een stap verwijderd van het eerste

EINDHOVEN - Tijn Daverveld speelt sinds de F'jes voor PSV. Hij hoeft nog maar een stap te zetten om zijn grote doel te bereiken, spelen in het eerste elftal. Sinds vorige maand maakt de voetballer uit Wilbertoord zijn minuten in de Eerste Divisie, bij Jong PSV.

"Ik heb het idee dat ik prima mee kan op dit niveau", vertelt de 18-jarige Brabander. Daverveld begon met voetballen in zijn woonplaats bij De Willy's. Hij viel op en verkaste al na een jaar naar UDI'19 in Uden. Ook dat avontuur was maar van korte duur. Daverveld ging spelen in de F1 van PSV en is nu bezig aan zijn elfde seizoen in Eindhoven.

'Het is vrij duidelijk wat mijn doel is. Ik wil, net als volgens mij alle andere spelers in de jeugdopleiding van PSV, het eerste halen." Wat wellicht meehelpt daarin, is dat Mark van Bommel bekend is met de verdediger. Ze werkten vorig seizoen samen bij PSV 019. "Ik heb toen veel gesprekken met Van Bommel gehad. Hij vond mij een stabiele centrale verdediger."

De voetballer vervolgt: "Je ziet nu dat veel jongens uit de PSV-jeugd een kans bij het eerste krijgen. Dat geeft ook mij meer hoop dat ik zelf ooit de kans krijg. Ik ben een rustige jongen. Mijn tijd komt misschien nog wel."

Mister PSV

De loopbaan van Daverveld begon dus met twee clubs in twee jaar tijd, maar inmiddels is hij wel een soort van Mister PSV. "PSV is echt mijn club, ja. Ik probeert het maximale uit mijn carrière te halen. Geen idee wat dat maximale zal zijn. Ik doe het allemaal stapje voor stapje."