Talenten stromen door bij PSV: 'We zijn goed bezig, al een paar jaar'

EINDHOVEN - Mohammed Ihattaren, Cody Gakpo, Dante Rigo en Michal Sadílek. Een paar voorbeelden van spelers die dit seizoen vanuit de jeugdopleiding van PSV door wisten te stoten naar het eerste elftal. Het maakt Mark van Bommel trots dat zoveel 'eigen' talent doorkomt.

"We zijn goed bezig. Al een aantal jaren", zegt de hoofdcoach van PSV daar vrijdagmiddag over. "Nu komen ook daadwerkelijk jongens door en dat zijn simpelweg goede spelers. Daarom nemen we ze er ook graag bij." Van Bommel kent geen enkele schroom om de jongelingen speeltijd te geven in het eerste elftal. "Of we nu achter staan of voor. Ze komen er gewoon in."

De coach vindt dat de jonge spelers goed genoeg zijn voor het 'grote werk'. De 16-jarige Ihattaren is wellicht het meest sprekende voorbeeld. Hij deed in 2019 al in twee competitiewedstrijden mee. "Ik werk nu anderhalf jaar intensief met hem samen", zegt Van Bommel. "Ik vind het prachtig om te zien dat hij zo'n ontwikkeling doormaakt."

Maar er zijn dus meer talenten die zich aandienen. "We hebben keuze. Op de bank zitten veel jonge spelers. Ik zie op trainingen dat ze het niveau daar heel hoog leggen. Dat is ook de reden dat ze, als ze speeltijd krijgen, ogenschijnlijk makkelijk lijken aan te haken."

'Wie had dat vijf jaar geleden gedacht?'

Voor PSV wacht zondag een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Volgens Van Bommel wordt dat een lastige wedstrijd. De coach vindt het leuk om Dick Advocaat te treffen. Advocaat is nu trainer in de Domstad, maar in het verleden ook bij PSV en toen was Van Bommel nog voetballer in Eindhoven. "We hebben af en toe contact. En zondag sta ik tegenover Dick. Wie had dat vijf jaar geleden gedacht?"

Of Steven Bergwijn en/of Hirving Lozano zondag meedoen met PSV blijft de vraag. Beide spelers zijn geblesseerd. De situatie van de aanvallers wordt per dag bekeken.