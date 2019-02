Ondanks de dramatische prestaties gaan supporters naar Helmond Sport: 'Blijft toch je club'

Twee supporters van het eerste uur nippen met voldoening van hun biertje. Ondanks het dramatische jaar voor Helmond Sport zijn de fans goedgeluimd. "Soms zit het mee, soms tegen", is de laconieke reactie. "Ik drink er in ieder geval geen biertje minder om."

Zure appel

Toch zijn de die-hard supporters absoluut niet tevreden met de huidige prestaties. "Kwalitatief is het gewoon niet goed genoeg. We moeten nu even door de zure appel bijten en dan hopen dat er volgend seizoen betere spelers worden gehaald."

Ook Peter van den Heuvel berust in zijn lot als supporter van Helmond Sport. "Dit seizoen is niet best, maar dat weerhoudt mij er niet van om niet te komen", aldus Van den Heuvel. Hoe het komt dat het dit seizoen kommer en kwel is? "De kwaliteit van de spelersgroep is gewoon niet voldoende. Daar moet volgend seizoen wel wat aan gebeuren."

'Clubwatcher zijn blijft leuk'

Ook voor clubwatcher Valentijn Valentijn zijn het momenteel zware tijden. "Er zijn erg veel blessures op dit moment. Het lijkt wel of alles tegen zit dit seizoen. Het is even deze maanden uitzitten en dan volgend jaar weer opnieuw beginnen."

Ondanks het 1-2 verlies tegen FC Dordrecht blijft Valentijn de komende jaren gewoon clubwatcher bij Helmond Sport. "De warmte hier bij de club blijft altijd. Dat zal nooit veranderen. Maar vanavond verliezen zoals hier tegen FC Dordrecht hoop ik volgend seizoen niet meer mee te maken", lacht hij.

