Het avontuur van The Voice houdt op voor Irene Dings uit Maarheeze

Irene Dings uit Maarheze tijdens een optreden bij The Voice of Holland (Archieffoto)

MAARHEEZE - Het doek valt voor Irene Dings uit Maarheeze. De 17-jarige zangeres kreeg niet genoeg stemmen van het publiek om door te gaan naar de halve finale van The Voice of Holland.

Ze stond vrijdagavond in de tweede liveshow van de talentenjacht. De tiener uit het team van Anouk kreeg het cijfer 9 van Waylon en ook de andere coaches gaven hoge cijfers. Toch stemde het publiek op andere deelnemers en moest Dings de show verlaten.

The Voice Kids

Irene Dings deed in 2013 ook al mee aan The Voice Kids. Ze bereikte toen de finale. Nu maakte ze veel indruk tijdens de blind auditions, won de battle en overleefde de knockouts. Toch bleek het niet genoeg voor een plek in de halve finale.