Ontsnapt stekelvarken Stekeltje is verzorgers te slim af: 'Twee keer hadden we hem bijna te pakken'

Het stekelvarken kon er dinsdag vandoor gaan toen de deur van zijn binnenverblijf door nog onduidelijke oorzaak opensprong.

Dit is al de tweede keer dat het knaagdier ontsnapt. De eerste keer was hij na twee uur terug, maar nu geniet het stekelvarken langer van zijn vrijheid.

'In elk bosje gekeken'

"Het stekelvarken bevindt zich sinds vrijdagavond weer in ons park", laat dierenverzorgster Kelly van de Poll weten. "We hadden hem twee keer bijna te pakken, maar hij was ons elke keer te snel af."

Overdag ligt het stekelvarken ergens te slapen, maar waar weten de verzorgers niet. "We hebben letterlijk in elk bosje gekeken en achter elk verblijf, maar helaas is hij nog niet gevonden."

Slim dier

Het stekelvarken is zeventig centimeter lang en weegt ongeveer vijftien kilogram. Het dier zal in principe geen mensen aanvallen. Maar als hij zich bedreigd voelt, zet hij stevige stekels uit en die kunnen je verwonden. Mensen die hem zien mogen het dier dus niet proberen te vangen, maar moeten meteen de politie bellen. "Het is een slim dier", waarschuwde een politiewoordvoerder al eerder.