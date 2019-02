Deel dit artikel:













Fabrikant: Stints na de zomer weer de weg op De Stint. (foto: Omroep Brabant).

OSS - De fabrikant van de Stint wil alle drieduizend elektrische bolderkarren na de zomervakantie aangepast weer de weg op hebben. In een brief aan zijn klanten, waar EenVandaag over beschikt, laat eigenaar Edwin Renzen weten bezig te zijn met een plan van aanpak om dit logistiek te regelen.

Geschreven door Peter de Bekker

De elektrische bolderkar was betrokken bij het fatale spoorwegongeluk in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Na het ongeluk werd het gebruik van de Stint al tijdelijk verboden. In oktober haalde minister Cora van Nieuwenhuizen de Stint voor onbepaalde tijd van de weg. Groot project

Later bevestigde onderzoek van TNO dat de wagen in de huidige vorm op een aantal punten onveilig is en dat aanpassingen nodig zijn om de Stint weer toe te laten. Eind van deze maand maakt de minister bekend aan welke nieuwe eisen een bijzondere bromfiets, zoals de Stint, moet voldoen. "De investering om de voertuigen aan te passen naar de 2019-richtlijn is logistiek, technisch en financieel gezien een groot project. Circa drieduizend Stints moeten worden opgehaald, uit elkaar gehaald, nieuwe onderdelen gemonteerd en teruggeleverd'', schrijft de fabrikant.