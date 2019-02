School in Breda leert leerlingen om hologrammen te maken: 'Een hologram van mezelf zou vet zijn!'

Op De Nassau zijn de eerste hologrammen nu al te zien. Toch beginnen de leerlingen pas volgend jaar met het hologram-onderwijs. Een primeur volgens Hans Teunissen, bestuurder van De Nassau. "Wij dachten, als je voorop wil lopen in het onderwijs moet je ook toekomstige ontwikkelingen omarmen. Dat hebben we hiermee gedaan."

Dit soort hologrammen zullen de leerlingen gaan ontwerpen en maken:

Cool

De leerlingen kijken vol bewondering naar de hologrammen. Ze hebben er wel zin in om ze zelf te leren maken. Bente: "Ik vind het wel spannend, maar het lijkt me ook heel erg leuk."

Ook Joep ziet het wel zitten. "Dat is heel cool, ja." Op de vraag of hij al enig idee heeft hoe hij een hologram moet maken, is het antwoord kort maar duidelijk: "Nee, nog helemaal niet." Maar dat gaan de middelbare scholieren het komend schooljaar allemaal leren.

Teunissen: "Het heeft een creatief aspect, leren hoe je in 3D moet denken en ontwerpen. Bij de lessen informatica gaan we de technische aspecten bekijken. Zoals hoe die nieuwe techniek werkt. En vanuit de lessen economie gaan we kijken naar hoe dit wordt ingezet in het bedrijfsleven en instellingen."

Voorbereiden op de wereld van morgen

De mooiste en beste hologrammen zullen in de aula getoond worden. En daar hebben de leerlingen al wel wat ideeën voor. Joep: "Ik denk dat ik een hondje ga maken." Lisa: "Misschien iets voor de school, een nieuw logo ontwerpen of zo. Dat lijkt me wel heel leuk." Bente: "Een hologram van mezelf zou ook wel vet zijn!"

Toch hoeven de leerlingen nog niet bang te zijn dat de hologrammen gaan overheersen op school. Teunissen: "Ik geloof ook in goede docent voor de klas en een mooi schrift om in te schrijven. Maar ik vind dat je dit soort ontwikkelingen zoals hologrammen moet omarmen om de leerlingen voor te bereiden op de wereld van morgen."