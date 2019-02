Michael van Gerwen wint opnieuw een toernooi en is in 2019 nog ongeslagen

VLIJMEN - Er staat momenteel geen maat op Michael van Gerwen. De Groene Sloopkogel uit Vlijmen schreef zaterdag het Player Championship-toernooi in Wigan op zijn naam. De topdarter blijft daardoor zonder nederlaag in 2019.

In de finale won Mighty Mike zaterdag met 8-4 van landgenoot Jermaine Wattimena. Van Gerwen gooide een geweldig hoog gemiddelde van 109,5 in de eindstrijd. Eerder op de dag had de regerend wereldkampioen al een gemiddelde van 110,1 genoteerd tegen Jonny Clayton. De Welshman kreeg met 6-1 klop in de kwartfinale.

Alleen in de halve eindstrijd had Van Gerwen het wat lastiger. Hij versloeg Scott Baker met 7-5 en noteerde een gemiddelde onder de 100 (98,8).

Reeks in 2019

Van Gerwen begon 2019 met het winnen van het WK op 1 januari. Vervolgens won hij vorig weekeinde The Masters (het eerste grote toernooi na het WK) en boekte hij een zege op Michael Smith tijdens de eerste speeldag van de Premier League. Met de winst van vandaag staat het aantal toernooizeges in dit jaar dus alweer op drie.

Andere Brabanders

Jelle Klaasen haalde zaterdag in Wigan de laatste 32. Hij verloor in die ronde met 6-2 van Ian White. Benito van de Pas en Mario Robbe gingen in de eerste ronde onderuit.