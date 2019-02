Ongeloof bij Willem II na nederlaag tegen VVV: 'Wereld ziet er nu heel anders uit'

In de mixed zone was het na afloop van de wedstrijd in het Covebo Stadion - De Koel een beetje behelpen. Er was weinig plaats voor iedereen in de ruimte die voor de wedstrijd nog dienst deed als kleedkamer voor de kinderen die met spelers het veld op mochten lopen en die na de interviews weer in gebruik werd genomen als berging. En dat was eigenlijk een goede match met de gemoedstoestand van de spelers van Willem II, een beetje troosteloos.

"We waren de bovenliggende partij, hadden het gevoel dat we konden winnen", zei Heerkens na afloop van de nederlaag. "Maar we moeten meer kansen krijgen en die moeten we dan omzetten in doelpunten, dat laten we na."

'Volgende stap'

Trainer Adrie Koster wil graag dat Willem II een volgende stap zet. "We waren de betere ploeg, maar dat moet je dan ook omzetten in winst. Dat moet onze volgende stap zijn. Als je beter voetbalt dan de tegenstander, moet je ook wedstrijden winnen."

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker in een competitie waarin Willem II veel concurrenten heeft. "We zijn hier met vertrouwen naar toegekomen, maar je weet dat het allemaal heel dicht bij elkaar ligt. Het kan alle kanten op, dat zie je ook in deze wedstrijd. Het heeft nog nooit zo dicht bij elkaar gezeten als nu het geval is. Dat geeft ook aan hoe moeilijk het is om wedstrijden te winnen."

Ongelofelijk

Daniel Crowley gebruikte meerdere keren het woord ongelofelijk. De middenvelder kon het echt niet geloven dat hij zonder punten in de spelersbus zou stappen. Nadat hij zelf de 1-1 had gemaakt, doelpunt nummer 2000 voor Willem II in de eredivisie, rekende hij op een zege. Dat die zege er niet kwam zorgt voor frustratie.

"Echt ongelofelijk. Het is een gebrek aan discipline. We moeten naar onszelf kijken, als team en als individu. We zijn niet minder dan VVV, ik denk dat ze dat zelf ook toegeven. Maar ze zijn slimmer en meer ervaren. Ze staan hoger, maar ik denk niet dat het een beter team is. We moeten samen blijven als team en geloven in onszelf. En dan zo hard mogelijk werken."