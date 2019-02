Gewapende overval op Albert Heijn in Helmond: 20-jarige verdachte aangehouden

HELMOND - De politie heeft zaterdagavond laat een 20-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt ervan verdacht iets te maken te hebben met de gewapende overval op de Albert Heijn aan de Brouwhorst in Helmond, eerder die avond.

De politie laat zondagmiddag weten dat de man zaterdagavond rond kwart over elf in een woning in Helmond is aangehouden. De man zit vast voor verder onderzoek.

Zaterdagavond liep rond de klok van acht uur een man de Albert Heijn aan de Brouwhorst binnen. Hij bedreigde een medewerkster van de winkel met een wapen en wilde geld. Vervolgens ging de man er te voet vandoor in de richting van de wijk Brouwhuis.

Een paar uur later werd hij aangehouden. De politie houdt er rekening mee dat de man bij meer overvallen in de omgeving van Helmond betrokken is geweest. Dit wordt verder onderzocht. Het is onduidelijk of de man zaterdag iets buit heeft gemaakt.

