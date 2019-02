'Absoluut de mooiste': Ireen Wüst pakt vierde wereldtitel schaatsen op 1500 meter

INZELL - Ireen Wüst heeft voor de vierde keer in haar schitterende loopbaan de wereldtitel op de 1500 meter veroverd. De schaatsster uit Goirle zegevierde bij de WK afstanden in Inzell met een toptijd: 1.52,81. De olympische kampioene verbeterde daarmee haar eigen baanrecord met een ruime marge.

"Dit is absoluut de mooiste", zei een geëmotioneerde Wüst na afloop tegen de NOS. De Goirlese zag haar vorm groeien in de afgelopen weken, nadat ze een zware tijd had gehad door het overlijden van haar vriendin Paulien van Deutekom. "Ik hoopte dat ik iets speciaals kon doen. Ik wilde dit zo graag voor Paulien. Ik denk dat ze me vandaag een beetje heeft geholpen."

De regerend olympisch kampioene op de schaatsmijl voelde al dat het een heel speciale dag was. ,,Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Door de spanning was mijn start ook niet zo goed. Ik wilde zo graag. Dat het zo uitpakt is waanzinnig."

Podium

De Japanse Miho Takagi pakte zilver (1.53,32). De Amerikaanse Brittany Bowe, eerder in Zuid-Duitsland winnares op de 1000 meter, moest genoegen nemen met brons: 1.53,36.