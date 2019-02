Michael van Gerwen gooit negendarter, maar is ongeslagen status kwijt

WIGAN - Michael van Gerwen heeft zondag bij het Players Championship zijn eerste nederlaag van 2019 geleden. En opvallend snel: de darter uit Vlijmen ging al in de kwartfinales onderuit tegen Jonny Clayton.

De Welshman is normaliter niet van het niveau Gary Anderson of Rob Cross en bovendien gooide Van Gerwen in de partij een nine-darter, maar uiteindelijk zegevierde Clayton met 6-3.

De tekst gaat verder onder de beelden van de negendarter.

Van Gerwen won zaterdag de eerste ronde in Wigan en was, met het WK, de Masters en de start van de Premier League meegerekend, nog ongeslagen dit jaar. De wereldkampioen gooide 104 gemiddeld, maar Clayton liet 106,5 noteren.

Andere Brabanders

Opvallend was zondag verder dat Mario Robbe tot de laatste 32 kwam. De Tilburger verloor nipt (6-5) van Clayton. Voor Robbe is het zijn beste prestatie in tijden bij de PDC. Jelle Klaasen (tweede ronde) en Benito van de Pas (eerste ronde) wisten geen hoge ogen te gooien in Wigan.