Bij PSV overheersen 'gemengde gevoelens' na zwaarbevochten punt bij FC Utrecht

UTRECHT - Gemengde gevoelens. Zelden was dat begrip zo van toepassing als op het punt dat PSV zondag uit het vuur sleepte bij FC Utrecht (2-2). Weliswaar liepen de Eindhovenaren op de valreep een punt uit op Ajax, maar ze profiteerden uiteindelijk dus maar half van de Amsterdamse misstap in Almelo.

“Een krankzinnige middag? Dat kun je wel zeggen, ja”, zei doelpuntenmaker Luuk de Jong na afloop. “Met die 2-2 kun je nog zeggen dat je trots bent op het team voor een punt, maar ik baal zeker ook dat we die drie punten niet gepakt hebben vandaag.”

“Het voelt zeker niet als een overwinning. We domineerden de tweede helft en je zag dat iedereen ervoor ging. Jammer dat je het duel dan niet wint.”

Compliment

Nick Viergever: “We hebben in de rust gezegd dat we de moed niet op moesten geven. Je weet dat Ajax punten heeft verspeeld en dat je zelf drie punten kunt uitlopen. Dat is helaas niet gebeurd, maar de drive in ons team is groot. Dat is een pluspunt en een compliment waard. En bovendien is dit gewoon een belangrijk punt.”