Treinverkeer van en naar Breda weer op gang na grote sein- en wisselstoring

Bussen in plaats van treinen in en om Breda (foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties).

BREDA - Van en naar Breda rijden alle treinen vanaf tien uur weer volgens het spoorboekje. Dit melden de Nederlandse Spoorwegen. Het treinverkeer lag in de maandagochtendspits bijna anderhalf uur stil als gevolg van een grote sein- en wisselstoring.

De storing werd tegen acht uur gemeld en dat leidde al snel tot humeurige reacties en grote drukte op het NS-station in Breda. Een woordvoerder van spoorwegbeheerder ProRail meldde rond tien over negen dat de storing was verholpen. Vanaf dat moment kwam het treinverkeer mondjesmaat op gang.

Seinen op rood

Volgens de zegsman van ProRail konden de wissels rondom Breda niet worden bediend met als gevolg dat alle seinen uit veiligheidsoverwegingen letterlijk op rood werden gezet. En dat leidde er weer toe dat treinen niet mochten en konden rijden van en naar de Baroniestad. Ondertussen werden wel bussen ingezet, zoals tussen Breda en de stations in Roosendaal, Gilze-Rijen en Lage Zwaluwe.