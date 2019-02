Deel dit artikel:













De wind heeft vrij baan op de A2 tussen Best en Boxtel, alle populieren zijn gekapt [DRONEBEELDEN] Populieren die dansen in de wind, dat is voorlopig voorbij. (Foto; archief)

BEST - Het is even wennen voor de automobilist op de A2 tussen Best en Boxtel. Al jaren stonden daar inmiddels iconische populieren langs de weg. Stonden, want de laatste van de 2100 bomen is gekapt.

Het was een fikse klus voor het aannemersbedrijf dat in opdracht van Rijkswaterstaat de bomen neerhaalde. De bomen moesten weg omdat vorig jaar niet alle populieren bestand bleken tegen een zware januaristorm. De geknakte bomen leverden een gevaarlijke situatie op voor de bestuurders op de A2. LEES OOK: Iconische populieren langs snelweg A2 worden gekapt: 'Een gevaar voor het verkeer' Uit onderzoek bleek dat het merendeel van de karakteristieke bomen hun langste tijd gehad hadden. Er komen nieuwe populieren in de plaats van hun gekapte soortgenoten. Het hout van de bomen krijgt in de omgeving een bestemming via de Brabantse populieren vereniging. Zo krijgt de dierentuin in Best een nieuwe ingang van het populierenhout en kunnen er meubels van gemaakt worden. LEES OOK: Steeds meer organisaties willen gekapte A2-populieren in regio houden De nieuwe aanwas bomen heeft zeker tien jaar nodig om net zo groot te worden als hun voorgangers. Populieren zijn in de omgeving tijdbepalend geweest omdat ze veel aangeplant zijn om onder meer de klompenmakers in de buurt van geschikt hout te voorzien.