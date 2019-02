Kersverse multimiljonair kan alle Reuselse huizen kopen die op Funda staan... of toch iets anders?

REUSEL - En dan staat er ineens 27,8 miljoen euro op je bankrekening. Allereerst kun je natuurlijk je geluk niet op, maar dan stel je jezelf de volgende vraag: waar geef ik al dat geld eigenlijk aan uit? De winnaar van de Staatsloterij uit Reusel-De Mierden staat sinds maandag voor deze vraag. Als hij het alleen al in zijn gemeente zou uitgeven, kan de winnaar er het volgende mee doen.

1. Alle huizen van Reusel kopen

Het duurste huis dat in Reusel te koop staat, heeft volgens de huizensite Funda een vraagprijs van 950.000 euro. Dit kan de persoon natuurlijk met gemak kopen, maar daar hoeft het niet bij te blijven. Hij kan namelijk zo'n beetje alle zeventig huizen die te koop staan in Reusel kopen en zelfs dan houdt hij nog wat geld over. Maar ja, wat moet je met al die huizen?

2. Nieuwe huizen voor mensen die vakantiepark De Hertenwei moeten verlaten

De tachtig tot negentig mensen die permanent op het vakantiepark De Hertenwei in Lage Mierde wonen, moeten hun woning verlaten. Het is niet meer toegestaan om er te wonen, alleen maar om er te recreëren. Voor de bewoners is dit een probleem, omdat zij nu op zoek moeten naar een nieuwe woning die waarschijnlijk duurder is dan een woning op het vakantiepark. Als zij dat niet kunnen betalen, zou de winnaar ze daar een handje bij kunnen helpen.

3. Iedereen gratis laten trouwen

Als je gratis wil trouwen in Reusel-De Mierden, gaat dat niet meer zo makkelijk. Eerder kon iedereen gratis trouwen in de gemeente. Nu moet één van de twee mensen in de gemeente wonen en mogen ze samen niet meer verdienen dan 120 procent van de bijstandsnorm. De kosten die de gemeente hiervoor maakt, worden betaald door de gemeenschap. De winnaar zou bij kunnen schuiven, zodat iedereen weer gratis kan trouwen in Reusel-De Mierden.

4. Delen met alle inwoners

Op 31 december 2018 had de gemeente Reusel-De Mierden 13.064 inwoners. Als de winnaar iedereen een deel van zijn geld zou willen geven, krijgt iedere inwoner iets meer dan 2100 euro.

5. Gaten dichten in de begroting

De begroting van Reusel-De Mierden ziet er voor de komende jaren niet goed uit. De tekorten lopen op van 349.000 euro in 2019 tot 474.000 euro in 2021. Met name in de jeugdzorg moet bezuinigd worden. Voor de nieuwe miljonair is dat natuurlijk een schijntje en het scheelt de gemeente een hoop kopzorgen.

