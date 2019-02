Alex Isak brengt Willem II nieuwe fans, wedstrijden live op tv in Zweden

Wedstrijden van Willem II worden sinds de aanwezigheid van Isak namelijk live uitgezonden in het Scandinavische land. Dat komt doordat 'the next Ibrahimovic' populair is.

"Alexander is een grote en sterke jongen, daardoor een aanspeelpunt in de aanval maar ook zeer doelgericht", zei technisch directeur Joris Mathijsen over de nieuwe nummer 9 van Willem II. In zijn eerste wedstrijden voor de Tricolores liet hij zijn kwaliteiten zien, al bleef tegen FC Utrecht, FC Groningen en VVV een doelpunt nog uit.

Fans zijn enthousiast, de negentienjarige maakte indruk met zijn acties en snelheid.

Zelf ziet hij zichzelf als een speler die de bal graag in de voeten krijgt, kan rennen met de bal en ook kan scoren. Die kwaliteiten wil hij in Tilburg verder uitbouwen. "Dit voelde als een goede kans om te spelen en mezelf te ontwikkelen”, zei hij kort na zijn overgang. “Als jonge speler moet ik wedstrijden spelen. Dat was lastig bij Borussia Dortmund, daarom voelt het hier goed.”

Populair in Zweden

Voor Willem II is er nog een leuke bijkomstigheid. In Zweden wordt er met de van Borussia Dortmund gehuurde aanvaller aan de naamsbekendheid gewerkt. Voetbalfans volgen zijn verrichtingen daar goed. "Ja, dat doen ze zeker. Ook omdat we niet zoveel sterren produceren als Nederland of andere landen. Veel mensen hopen dat hij het beste uit zijn talent kan halen", zegt Robert Börjesson, journalist van de Zweedse krant Expressen. Hij volgt het talent al een paar jaar.

"Omdat hij dit seizoen niet veel heeft gespeeld, is de interesse niet zo groot als bij de start van zijn carrière bij Borussia Dortmund. Maar alle wedstrijden van Willem II worden hier live uitgezonden. Mensen hopen dat hij onze volgende Zlatan Ibrahimovic zal worden. Toen John Guidetti veel scoorde voor Feyenoord was de interesse hier in Zweden enorm, dat zal hetzelfde zijn als Isak begint te scoren."

'De volgende Ibrahimovic'

Börjesson noemt de naam van Ibrahimovic, die naam wordt sowieso vaak gelinkt aan Isak. Dat was al zo toen hij de overstap maakte van AIK Solna naar Borussia Dortmund, dat bijna negen miljoen euro betaalde voor de toen zeventienjarige voetballer. "Die bijnaam is omdat we niet zoveel grote sterren hebben. Het volgende jonge supertalent na Zlatan wordt dan altijd met hem vergeleken en wordt altijd de volgende Zlatan genoemd."

"Alex Isak en Zlatan Ibrahimovic verschillen in persoonlijkheid enorm, Isak is heel nuchter en kalm" - Robert Börjesson over de vergelijking tussen de twee Zweedse aanvallers

"Maar in persoonlijkheid zijn de verschillen enorm", vervolgt Börjesson. "Isak is heel nuchter, kalm en gematigd. Ik denk dat hij een geweldige speler kan worden, maar Zlatan is uniek en maar weinig spelers in de wereld kunnen dat bereiken. En nog minder uit Zweden. Vergeet niet dat er slechts tien miljoen mensen in Zweden wonen. Wij zijn een klein land. En voetbal concurreert met ijshockey voor de talenten."

Geen absolute ster bij nationale ploeg

Isak speelde twee interlands voor Zweden en kroonde zich in zijn tweede duel tot jongste doelpuntenmaker ooit, maar hij komt nu voornamelijk uit voor jeugdteams van zijn land. Is hij daar dan de absolute ster? "Nee, hij is 'one of the guys' op dit moment. Maar dat is ook wel typisch voor het Zweedse voetbalmodel. We vinden het team en teaminspanning belangrijk. We winnen wedstrijden door het team. Al was daar tijdens de interlandperiode van Ibrahimovic wel grote discussie over."

Alex Isak schreeuwt het uit na een doelpunt van het nationale jeugdteam van Zweden (foto: VI Images).

Isak kwam voor het Zweedse AIK Solna tot 29 officiële wedstrijden, daarin was hij goed voor dertien treffers en een assist. In de hoofdmacht van Borussia Dortmund scoorde Isak eenmaal in dertien wedstrijden, ook leverde hij nog een assist.