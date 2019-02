Vughtse drugsdealer en zijn klanten opgepakt door politie

VUGHT - Een 41-jarige man uit Vught is na maanden onderzoek aangehouden voor het dealen van drugs. Ook enkele klanten zijn aangehouden. Er zijn verschillende soorten verdovende middelen in beslag genomen.

Het onderzoek naar de handel in verdovende middelen startte eind november 2018. Het wijkteam Vught werkte daarin samen met de recherche. Uiteindelijk heeft dit onderzoek geleid tot een actiedag afgelopen vrijdag.

Actiedag

Tijdens deze actiedag, waarbij onder andere een observatieteam, een aanhoudingseenheid en een drugshond werden ingezet, werden vier vermoedelijke klanten van de verdachte opgepakt. Bij drie van hen gebeurde dit nadat was gezien dat zij contact met de vermoedelijke dealer hadden gehad.

Uit enkele verklaringen van deze personen bleek dat de Vughtenaar inderdaad in drugs handelde. Hij werd vervolgens later op de avond aangehouden en zijn woning werd doorzocht.

Handelaar en dealer

In de auto van één van de klanten vond de politie zakjes met amfetamine. In een andere auto werden maar liefst 35 zakjes gevonden met daarin onder andere MDMA, hennep en cocaïne. Verder trof de politie meerdere telefoons aan bij deze bestuurder. Bovendien had deze automobilist enkele honderden euro’s contant op zak. De politie sluit niet uit dat ook deze man in drugs handelt. Bij zijn passagier werd cocaïne en XTC aangetroffen.

Tijdens de doorzoeking van de woning van de hoofdverdachte werd er ruim 100 gram amfetamine, een kleine hoeveelheid aan hennep en opiaten, een boksbeugel en acht telefoons gevonden. Vanwege het onderzoek werden ook nog enkele personen gehoord, die in de loop van de tijd als vermoedelijke klanten in beeld waren gekomen. Daaruit rijst het vermoeden bij de politie dat de aangehouden Vughtenaar zich waarschijnlijk al langere tijd met dealen bezig houdt.

Weer vrij

De aangehouden dealer zit nog vast, maar de klanten werden na verhoor weer in vrijheid gesteld. Alleen de man die 35 zakjes verdovende middelen bij zich had, moest nog wat langer blijven. Hij werd zondag pas weer vrijgelaten.