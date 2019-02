Deel dit artikel:













'Morele plicht' om iets te doen voor vrouw (89) die werd overvallen: Maud start crowdfundactie De 89-jarige vrouw doet haar heftige verhaal in Bureau Brabant.

ROTTERDAM/EINDHOVEN - Ze kent de 89-jarige vrouw uit Eindhoven die in oktober op brute wijze werd overvallen helemaal niet. Toch is Maud (21) uit Rotterdam een crowdfundactie begonnen voor de in haar woorden ‘ontzettend lieve mevrouw’. “Ik zie het als mijn morele plicht”, legt Maud de actie uit.

Geschreven door Sandra Kagie

“Ze had wat geld apart gezet om nog wat leuke dingen te kunnen doen. Zo’n tragisch verhaal dat dit haar vervolgens moet overkomen”, gaat de Rotterdamse verder. De 89-jarige vrouw uit Eindhoven werd in oktober vorig jaar op brute wijze thuis overvallen door twee mannen. De daders gaan er vandoor met een witte envelop met daarin haar spaargeld. Dit een dag nadat ze werd opgelicht door twee malafide slotenmakers. De politie vermoedt een verband. LEES OOK: Vrouw (89) wordt opgelicht door slotenmakers en dag later met geweld beroofd van al haar spaargeld Twee mannen overgieten haar met vloeistof en dreigen haar in brand te steken. Ze dreigen ook haar vingers af te snijden. Onder meer in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht werd aandacht besteed aan de zaak. Een vriendin van Maud zag de uitzending van Opsporing Verzocht en vertelde Maud erover. Samen kwamen ze vervolgens op het idee van de crowdfundactie. Doel: 10.000 euro

Doel van de Rotterdamse is om tienduizend euro op te halen. “Zodat deze mevrouw toch nog wat leuke dingen kan doen. Ze is immers al haar spaargeld kwijt.” De actie is nog maar net gestart en vier mensen hebben inmiddels een donatie gedaan. In totaal goed voor een bedrag van 136 euro. Het geld dat Maud met de actie ophaalt, hoopt ze persoonlijk te kunnen overhandigen aan het slachtoffer. “Dat zou heel mooi zijn”, zegt ze. “Misschien dat het via Opsporing Verzocht of de politie lukt dit voor elkaar te krijgen.”